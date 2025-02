Lanazione.it - Firenze, la Sinagoga e il museo ebraico aprono le porte a tre visite guidate speciali

, 6 febbraio 2025 - Tre nuovi appuntamenti dedicati a tre differenti argomenti da approfondire per immergersi nella cultura ebraica conper famiglie e bambini grazie al quale sarà possibile scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti dellaebraica. Domenica 9 febbraio alle ore 11 il focus dedicato al sefer Torah tra scrittura e tradizione. Durante questa visita sarà possibile scoprire com'è fatto un rotolo della Torah, come viene scritto, chi lo scrive e quando e come si legge. Domenica 16 febbraio alle ore 11 si terrà una visita speciale interamente dedicata allae aldi. Una guidazzata condurrà i visitatori attraverso i secoli alla scoperta della storia delladidalla fondazione fino ad oggi. La, inaugurata nel 1882, è uno degli esempi più significativi in Europa dello stile esotico moresco con elementi arabi e bizantini, che caratterizza sia l’esterno, con l’imponente facciata rivestita di lastre di travertino bianco e di pietra calcarea rosa, la cupola centrale e quelle delle torri laterali rivestite in rame (in origine dorate), i portali in legno di noce, sia gli interni e gli arredi in legno.