Firenze, concerto del pianista Leif Ove Andsnes per gli Amici della Musica

, 6 febbraio 2025 – Due appuntamenti d’eccezione nel ricco cartellone degli. Sabato 8 febbraio, alle ore 16, al TeatroPergola, torna in Stagione ilnorvegeseOve, con musiche di Grieg, Chopin, Janácek. Il New York Times lo ha descritto come “undotato di eleganza, energia e capacità magistrali”, mentre il Wall Street Journal lo ha definito “uno dei musicisti più talentuosisua generazione”. Grazie alla sua grandiosa tecnica e alle penetranti interpretazioni, ha riscosso consensi in tutto il mondo suonando nelle principali sale dae con le orchestre più importanti, dando luogo al contempo a una discografia apprezzata e ampia. Grande amanteda camera,Oveè fondatore e direttore del Rosendal Chamber Music Festival, è stato co-direttore artistico del Risor Festival of Chamber Music per quasi due decenni e, nel 2012, è stato direttorele dell’Ojai Music Festival in California.