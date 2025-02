Sololaroma.it - Fiorentina-Inter streaming gratis: il recupero di Serie A in diretta live

Dopo l’ruzione del match per il malore occorso a Edoardo Bove,sono pronte a completare la sfida valevole per la 14ª giornata diA. La partita ripartirà dal 21° minuto e sul risultato di 0-0. Entrambi gli allenatori potranno effettuare modifiche alle formazioni, purché i calciatori impiegati fossero già disponibili al momento della sospensione del match.Le due squadre a confronto: condizione e obiettiviLa, dopo una fase di flessione, ha ritrovato fiducia grazie a due vittorie consecutive. Un successo contro l’consentirebbe ai viola di agganciare la Lazio al quarto posto.L’, reduce dal pareggio nel derby contro il Milan, ha bisogno dei tre punti per continuare la rincorsa al Napoli in vetta alla classifica. Con il titolo in vista, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi.