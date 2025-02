Internews24.com - Fiorentina Inter, si riparte dal 17?: Bove in panchina assieme ai suoi compagni! Tutte le sfaccettature del regolamento

di Redazione, sidal 17?:inai! Ecco cosa prevede ilper le gare rinviateNel giorno in cui si giocherà il recupero di, la Gazzetta dello Sport pone l’attenzione sull’aspetto regolamentare legato alle gare rinviate in Serie A. Ecco perché Dumfries potrà giocare nonostante la squalifica rimediata nel derby e come mai i nuovi acquisti di entrambe le squadre non potranno scendere in campo. Innella Viola, a sostenere i propri, ci sarà– «Si ripartirà dal minuto 17 del primo tempo, con un fallo laterale in favore dellaa metà campo, a due passi dalle panchine. Questa sera, a67 giorni dal dramma di quella domenica, Edo ci sarà. Non in campo e nemmeno in distinta — non glielo consente il, dopo l’vento con il quale al centrocampista viola è stato installato un defibrillatore sottocutaneo—ma insì, grazie a una deroga».