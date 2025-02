Internews24.com - Fiorentina Inter, scelte limitate ma tanti dubbi per Palladino: dal modulo al ballottaggio in attacco

di Redazionemaper: dalalinper il ruolo di sottopuntaRaffaeleha ledi formazioneperdi stasera. Da regolamento, infatti, il tecnico non potrà contare su tutti i nuovi acquisti operati dal club nella finestra invernale. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle possibilidell’allenatore dei toscani, il quale ha un solo grandeo che riguarda il giocatore da schierare in posizione di trequartista.– «A corto di uomini, ma certamente non di idee. Questa sera Raffaele, con i giocatori contati, dovrà cercare la miglior soluzione possibile a cominciare dalcon cui scendere in campo. Stamani ci sarà la rifinitura e deciderà la formazione in modo definitivo,compreso.