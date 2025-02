Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Inter, probabili formazioni e tv per il recupero. Si riparte dal 16’

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 6 febbraio 2025 – La drammatica serata del 1° dicembre, quella del malore di Edoardo Bove, resta e resterà a lungo impressa nella mente di tutti. Per fortuna Bove si è ripreso velocemente, sta bene (anche se restano glirogativi sul suo futuro nel pallone), ma certo per tutti lo choc è stato forte. Stasera, quella gara del 1° dicembre,rotta al 16’, sarà recuperata a partire proprio da quel minuto e senza i nuovi arrivati nel mercato di gennaio e, ovviamente, anche senza i giocatori nel frattempo ceduti: una situazione che mette i viola di fronte a una situazione di grande difficoltà di organico. Dunque, stasera (ore 20.45, diretta su Dazn e SkySport) mister Raffaele Palladino non potrà schierare i vari Fagioli, Ndour, Fagioli, Pablo Marì, Folorunso e via dicendo. In più, resta il dubbio sulle condizioni di Adli e Cataldi.