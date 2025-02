Inter-news.it - Fiorentina-Inter per la vetta! La prima occasione per Inzaghi – CdS

Alle ore 20.45 tornano in campoper il recupero della quattordicesima giornata di campionato. Simoneha l’di agganciare il Napoli, l’estratto dal Corriere dello Sport.CHANCE – Alle ore 20.45 si ripartirà dalla rimessa laterale viola della partita, recupero della quattordicesima giornatarotta a partire dal minuto 17 a causa del malore di Edoardo Bove. Simoneha 73 minuti per imporsi e ritornare dopo tante settimane al primo posto assieme al Napoli di Antonio Conte. I nerazzurri non avranno a disposizione solo Joaquin Correa per infortunio e Nicola Zalewski, che per il regolamento non può essere inserito nella lista dei convocati. Rispetto all’1 dicembre le formazioni saranno totalmente diverse, almeno quella dellache avrà a disposizione appena 14 giocatori.