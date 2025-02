Fiorentina-Inter Palladino | Grande partita per mettere in difficoltà nerazzurri

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –giovedì 6 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze.valida per la 14esima giornata di serie A, recupero della sfidarotta al Franchi per il malore di Edoardo Bove.E proprio da dove si èrotta riparte latra viola didi Inzaghi, con il via al 17esimo minuto del primo tempo.diretta da Daniele Doveri di Roma, con Costanzo e Rossi assistenti e Fourneau quarto ufficiale. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Paganessi.Non possono scendere in campo i neo arrivati dal calciomercato.Per laMichael Folorunsho (arrivato dal Napoli), Pablo Marì (arrivato dal Monza), Cher Ndour (arrivato dal Besiktas), Nicolò Zaniolo (arrivato dal Galatasaray), Nicolò Fagioli (arrivato dalla Juventus)Per l’non ci sarà Nicola Zalewski (arrivato dalla Roma).