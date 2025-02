Inter-news.it - Fiorentina-Inter, Palladino con le scelte contate? La probabile formazione

Lasi prepara a riprendere la partita contro l’, valida per il recupero della 14ª giornata di Serie A, che si disputerà giovedì 6 febbraio alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. Il match era statorotto al 17? minuto lo scorso dicembre a causa di un malore accusato da Edoardo Bove. La gara riprenderà esattamente dal minuto dell’ruzione, con il punteggio ancora sullo 0-0.LE PROBABILI– Secondo le normative vigenti, entrambe le squadre non potranno schierare i nuovi acquisti del mercato invernale per questa partita. Questo rappresenta una sfida particolare per la, che ha operato una significativa rivoluzione nella rosa durante la finestra di trasferimenti di gennaio, ma anche per l’per quanto riguarda Nicola Zalewski, che è partito con la squadra ma sarà presente in tribuna.