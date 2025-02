Fiorentina-Inter le ultime sulla formazione | Taremi in vantaggio su Thuram

Leggi su Ilnerazzurro.it

Per agguantare un punto nel Derby di Milano della scorsa domenica è servita tanta fatica, forse troppa. Un quantitativo reso maggiore di quanto magari ce ne fosse in realtà bisogno, colpa della dea bendata che ha deciso di porre tanti palettistrada dei nerazzurri verso il pari. Le questioni relative al derby sono ormai acqua passata, ma a non andare via è la fatica che questo ha lasciato, con Inzaghi che allora per far fronte a ciò ha in mente diversi cambi nell’undici iniziale che scenderà in campo al Franchi questa sera.: probabili formazioniOggi più che mai provare ad ipotizzare le scelte di Inzaghi è utopia. Determinare il miglior undici da mettere in campo dopo il Derby e in vista del doppio impegno con la Viola rende tutto più particolare, con calcoli precisi tenendo conto di tutte le variabili che possono esser fatti solamente dal tecnico piacentino.