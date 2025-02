Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Inter, la sfida più lunga. Inzaghi mette la vetta nel mirino

L’aver ritoccato molto poco la rosa nel mercato di gennaio darà oggi un bel vantaggio all’. Dalle 20.45 si giocherà la parte restante dellaalla, prevista al Franchi, fermata lo scorso 1° dicembre dopo 16’ per il malore a Edoardo Bove, sullo 0-0. Potranno essere schierati tutti i giocatori tesserati entro quella data, anche quelli che non erano convocati allora, come Pavard, Acerbi e Carlos Augusto. Rispetto ad allora non ci saranno Palacios e Buchanan, nel frattempo ceduti rispettivamente al Monza e al Villarreal, e non potrà essere aggiunto l’ultimo acquisto Zalewski, partito lo stesso per Firenze. Nel computo generaleguadagna due potenziali titolari e un giocatore a cui fa spesso ricorso nel turnover (il brasiliano), perdendone due che vedevano di rado il campo.