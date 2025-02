Lanazione.it - Fiorentina Inter, la serata speciale di Bove in panchina: esulta e dà consigli, un supporto per Palladino

Firenze, 6 febbraio 2025 – Ha salutato, emozionato, tutto lo stadio che lo ha acclamato. Lo ha fatto mentre calcava il campo, andandosi a sedere sullaviola. Non è certamente una partita come tutte le altre questoper Edoardo: la cronaca Il match che viene recuperato nelladi giovedì 6 febbraio è quellorotto per il suo gravissimo malore nelladel 1 dicembre. Il cuore che si ferma e poi riparte, la corsa in ospedale e quelle parole, “Ora è fuori pericolo”, che fecero tirare un sospiro di sollievo a una Firenze sotto choc. Che lo vide cadere a terra in diretta. Emozione sul suo volto e tanti striscioni di incoraggiamento per lui. Il suo futuro calcistico è un’incognita ma intanto ha l’affetto dell’a famiglia viola, della sua famiglia, degli amici, di una squadra che non lo ha mai lasciato e che si stringe una volta di più intorno a lui, che è regolarmente aggregato al team seguendone le sorti con passione a bordocampo.