Fiorentina Inter Inzaghi pensa a delle rotazioni mirate | il rebus in difesa riguarda Acerbi

di Redazione: ilin. Le riflessioni del tecnico dei nerazzurriIn occasione didi stasera, Simoneriflette se operare alcuni cambiamenti rispetto alla formazione schierata contro il Milan. Secondo il Corriere dello Sport, è probabile che ci saranno alcune modifiche, senza però ricorrere ad un turnover totale.– «L’undici iniziale dell’per questa sera a Firenze non è ancora deciso. In bilico ci sono alcune scelte, chesi riserverà di fare anche alla luce dell’ultima rifinitura in programma in mattinata presso il centro tecnico di Coverciano, la casa della Nazionale, dove i nerazzurri hanno pernottato in vista del match odierno. Non ci saranno stravolgimenti, ma il tecnico piacentino stando a qualche rotazione mirata ed è per questo che non sono del tutto tagliati fuori elementi come Frattesi per il centrocampo o Taremi per l’attacco.