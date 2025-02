Internews24.com - Fiorentina Inter, Inzaghi alza la guardia: tre rischi verso la prossima giornata di campionato

Leggi su Internews24.com

di Redazionecon laalta: tre calciatori diffidati in casa nerazzurra. Cosa può cambiareStasera al Franchi è in programma il recupero della 14esimadi Serie A tra, partitarotta al 16? del primo tempo a causa del malore che ha colpito Edoardo Bove. Come da regolamento, il march riprenderà con una rimessa laterale in favore dei padroni di casa, assegnata nel contesto della rete segnata da Lautaro Martinez e annullata perché il pallone era uscito in precedenza al lancio profondo di Denzel Dumfries.Proprio l’olandese stasera sarà a disposizione di mister Simonenonostante sia stato squalificato dopo il derby, perché così come Pietro Comuzzo resterà fuori nella partita del Meazza tra nerazzurri e viola in programma lunedì.