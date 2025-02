Internews24.com - Fiorentina Inter, il pensiero di Materazzi: «Non sarà semplice per i nerazzurri! Mai facile giocare a Firenze…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildi: «Nonper i! Non è maia Firenze.» Le parole dell’ex difensore nerazzurrovistato dai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore dell‘, Marco, ha parlato cosi in vista del match di questa sera contro la:SU- «Sulla carta èper l’, ma non. Non è maia Firenze, anche con lo stadio dimezzato, Laha dimostrato di esserci nelle ultime due gare, nonostante il momento difficile prima della Lazio. La società viola è stata brava a rendere forte la posizione di Palladino. Adesso hanno rivoluzionato col mercato e questa è l’ultima partita prima del nuovo corso. L’non può sbagliare se vuole correre fino alla fine su tutti i fronti e soprattutto in campionato, il Napoli viaggia e farà pochi passi falsi.