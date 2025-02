Inter-news.it - Fiorentina-Inter, Gudmundsson neanche in panchina! Il motivo

Leggi su Inter-news.it

inizierà alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Un calciatore importante dei viola, ossia Albert Gudmunsson, non sarà della sfida. Ecco la motivazione.LA NOTIZIA –sarà priva di un calciatore dal peso specifico rilevante per il reparto offensivo dei viola. Si tratta di Albert, il quale sarà assente a causa di una tonsillite. Al suo posto ci sarà Nicolas Beltràn, chiamato ad agire da sottopunta alle spalle del centravanti rappresentato da Moise Kean.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (in! Il)©-News.