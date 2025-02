Internews24.com - Fiorentina Inter, Dimarco salta il riscaldamento: il curioso motivo e come sta il nerazzurro

Leggi su Internews24.com

di Redazionehato il: ecco ildietro la scelta esta l’esternoE’ iniziata da una manciata di minuti il match – valido per il recupero –. Partita cheè noto non vede in campo dal primo minuto l’esterno del clubFederico, causa la scelta di Simone Inzaghi di far rifiatare la prorpia freccia dopo i tanti impegni affrontati nelle ultime settimane. Bene,riportato questa sera da Sky Sport,avrebbe non solo (naturalmente, per i motivi appena decantati) non indossato la casacca da titolare, ma proprioto l’allenamento. Ilè a dire il vero decisamente semplice, secondo quanto spiegato dall’emittente infatti, l’atleta sarebbe fortemente raffreddato. Per questo, visto il forte vento e la serata decisamente gelida in quel di Firenze, l’ex Hellas Verona ha preferito evitare di eseguire il