Internews24.com - Fiorentina Inter, Bove è allo stadio: la bellissima accoglienza dei tifosi. Parte pure quel coro…

Leggi su Internews24.com

di Redazioneè arrivatoper la partita, ecco ladeiche dedicano al violaun coro.è arrivata al termine del primo tempo. Parliamo, naturalmente, del match valido per il recupero della 14a giornata di Serie A, di scena questa sera tra le mura delloArtemio Franchi. La gara – come avranno modo di ricordare i lettori – è infatti ripresa a partire dal minuto numero 17, istante nel quale l’atleta viola Edoardoera stato tristemente colpito da un malore in campo (fortunatamente senza tragiche conseguenze).Bene, proprioè arrivato insieme ai compagni questa sera. All’entrata dell’impianto sportivo, come spiega ViolaNews, tutta la tribuna dellosi è alzata in piedi per lui in una vera e propria standing ovation in suo onore.