Fiorentina Inter Berti | Che bello sarebbe essere al Franchi

: “Cheal”“Non mi hanno ancora perdonato. Viola insidiosi, ma mi fido di Inzaghi”.Questa sera si giocaal, recupero della partita sospesa alla 14ª per il malore di Edoardo Bove. Della gara ha parlato Nicola, doppio ex della sfida che con il suo trasferimento da Firenze ai nerazzurri ha lasciato lungo l’Arno un sentimento che forse nella storia è pareggiato solo da quello dei guelfi di parte nera per Dante Alighieri. Di seguito le sue parole a la Gazzetta dello Sport.PARTITA – “stato il caso di andarla a vedere questa gara -1 tra. Però io alnon sono gradito. Mi rifarò a inizio marzo al Maradona, la sfida col Napoli non me la perdo“.“TRADIMENTO” DEL 1988 – “Sembra incredibile, vero? Beh, quattro anni fa, prima del Covid, ho provato a tornare alinsieme con mio figlio.