Inter-news.it - Fiorentina-Inter, 74? più recupero per prendersi tantissimo

della quattordicesima giornata di Serie A, si giocherà alle 20.45 con una modalità particolare: si riparte dal 16? sullo 0-0, ossia dal momento della sospensione per il malore a Bove lo scorso 1 dicembre. In palio c’è il primato.VALORE ASSOLUTO –non è unqualsiasi. È la partita in cui, con un quarto d’ora in meno a disposizione, poter conquistare la vetta della classifica. Domenica sembrava finita, sia al 90? del derby sia al 90? di Roma-Napoli. Poi i gol di Stefan de Vrij, a fare parziale giustizia dopo tre gol annullati, tre pali e un rigore netto negato, e Angelino hanno mantenuto invariato il distacco in classifica: tre punti, in favore del Napoli. Ma l’può colmare il gap con la partita in meno, in un campo storicamente complesso e contro una squadra rivitalizzata.