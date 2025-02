Internews24.com - Fiorentina Inter 3-0, sprofondo Inzaghi! La classifica aggiornata Serie A

Leggi su Internews24.com

di Redazione3-0,per i nerazzurri di Simone, ecco qui come risulta adesso laAÈ terminato da pochi minuti il recupero di, partitarotta – come in molti avranno modo di ricordare – dopo il malore accusato da Edoardo Bove. Bene, i nerazzurri sono stati schiacciati dalla squadra allenata da Palladino che seppur con tantissime assenze è riesciuto a battere i ragazzi allenati di Simoneper ben 3 reti 0 con la doppietta di Kean e la rete di Ranieri. I viola superano così la Juventus ina pari partite, mentre i meneghini rimangono secondi alle spalle del Napoli.A dopo3-0:Napoli 54 (23)51 (23)Atalanta 47 (23)42 (23)Lazio 42 (23)Juventus 40 (23)Bologna 37 (22)Milan 35 (22)Roma 31 (23)Udinese 29 (23)Torino 27 (23)Genoa 26 (22)Verona 23 (23)Lecce 23 (23)Como 22 (22)Cagliari 21 (23)Empoli 21 (23)Parma 20 (23)Venezia 16 (23)Monza 13 (23)Leggi sunews24.