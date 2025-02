Inter-news.it - Fiorentina-Inter 3-0: prestazione vergognosa, KO meritato (LIVE)

è il recupero valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2024-25, gararotta lo scorso primo dicembre al minuto 17 per il malore di Edoardo Bove. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i viola allenati da Raffaele Palladino. Il match ripartirà alle ore 20.45 sempre dallo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.RILEGGI3-090’+6 FINISCE QUI.90’+1 Due cambi nella: fuori Beltran e Kean e dentro Caprini e Cataldi.Clamorosa palla regalata da Dimarco, che con uno sciagurato retropassaggio dà a Kean di presentarsi davanti a Sommer e di segnare.90? TERZO GOL DELLA: DOPPIETTA KEAN. 87? Esce Gosens ed entra Colpani.86? Arnautovic liscia una clamorosa palla in area di rigore su spizzata di Lautaro Martinez.