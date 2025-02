Internews24.com - Fiorentina Inter 3-0: notte fonda al Franchi per i nerazzurri! Kean e Ranieri calano il tris

Leggi su Internews24.com

di Marco BlasiAppuntamento alle 20:45 all’Artemioper il recupero della 14a giornata tra. Segui con noi live i 74 minuti ancora da giocareAGGIORNA LA LIVETutto pronto per, il match valido per il recupero della 14a giornata di Serie A, che andrà in scena all’Artemio. La gara riprenderà dal minuto 17, istante nel quale Edoardo Bove è stato colpito dal malore in campo.reduci dal pareggio all’ultimo minuto nel derby contro il Milan. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.16? Fischio d’inizio – Si riparte da una rimessa laterale per la!19? Chance per Lautaro! – Il capitano si smarca e prova da fuori. De Gea respinge in calcio d’angolo21? Incursione in area di Bastoni – Il difensore si fa spazio tra la difesa viola, tiro che finisce addosso27? Fallo su Thuram – Richardson prende la gamba del francese.