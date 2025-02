Juventusnews24.com - Fiorentina Inter 3-0, Kean continua a fare quello che vuole: Palladino stende Inzaghi e supera la Juve

3-0, il resoconto del recupero di Serie A: la doppietta difa trionche si lancia in classificaÈ terminato da pochi minuti il recupero di, partitarotta dopo il malore di Edoardo Bove. I nerazzurri vengono schiacciati dache seppur con tantissime assenze riesce a battere l'per 3-0 con la doppietta die la rete di Ranierindo così i bianconeri in classifica a pari partite.Lascenderà in campo domani contro il Como perre a vincere dopo la sfida contro l'Empoli.