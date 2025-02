Lapresse.it - Fiorentina-Inter 3-0, i Nerazzurri falliscono l’aggancio al Napoli in vetta

termina 3-0. Nella prosecuzione dell’incontro valido per la 14a giornata di Serie A – sospeso il 1° dicembre 2024 dopo 17 minuti per il malore a Edoardo Bove – la Viola porta a casa tre punti pesanti contro unspenta.: il matchAl ‘Franchi’ grande protagonista Kean, autore di una doppietta. La formazione di Palladino passa in vantaggio al 60? con Ranieri, sugli sviluppi di un angolo. Otto minuti dopo l’ex Juventus trova il colpo di testa vincente su assist di Dodò. A un minuto dalla fine, Kean chiude i giochi insaccando dopo un errore di Dimarco. Idi Inzaghi mancano cosìin testa ale restano a quota 51, -3 dagli azzurri. Lasale a 42 e raggiunge al quarto posto la Lazio. Festeggia il Franchi ?La @acfconquista una GRAN vittoria e 3? punti PESANTI ??#pic.