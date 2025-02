Sololaroma.it - Fiorentina-Inter 3-0, crolla Inzaghi: Ranieri e Kean aiutano il Napoli

Si conclude con il risultato di 3-0 il recupero tra, la gara che siruppe al 17? di gioco, nel corso del 14° turno di Serie A, a causa del malore che colpì Edoardo Bove in mezzo al campo. Oggi, con il centrocampista ex Roma in panchina, la Viola ha messo in campo una prestazione da lode, dedicata sicuramente al compagno ancora impossibilitato a giocare. La cronaca del matchStoppa per un momento dunque la corsa scudetto l’di Simone: i tre punti, infatti, sarebbero serviti ai nerazzurri per acciuffare ilin testa alla classifica., però, avevano sicuramente altri piani per la testa. Il primo guizzo della partita, però, è arrivato proprio dai piedi dei meneghini, andati a segno con Carlos Augusto. La rete però è stata prontamente annullata dal direttore di gara.