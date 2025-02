Inter-news.it - Fiorentina-Inter 0-0 al 45?, reti inviolate… Con un altro gol annullato!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Ripartenza dal 17? in questo recupero, con l’che fin da subito cerca di andare forte e imporre il proprio gioco. Al 20? è Lautaro Martinez a mandare il primo squillo: conclusione dalla distanza che rimbalza in modo insidioso davanti a De Gea, è bravo però il portiere spagnolo a non farsi sorprendere e a deviare in angolo. La palla resta in controllo dei nerazzurri, che al 30? trovano anche il gol, poi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bastoni rimette in mezzo, la sfera termina sui piedi di Carlos Augusto che sottoporta ribadisce in rete, ma la sua posizione è irregolare.