Inter-news.it - Fiorentina, i convocati di Palladino per l’Inter: recuperano in due

A poche ore dalla sfida controper il recupero della partita interrotta a dicembre, Raffaeleha reso noto la lista deiche partiranno per il Franchi questa sera.– Lasi prepara a scendere in campo in vista della sfida controal Franchi di questa sera in programma alle ore 20:45. Il tecnico, come ribadito in conferenza stampa, ha spiegato che ci saranno alcuni recuperi e un assente, come Adli che non riesce a essere presente. Nella lista deiinvece, tornano invece Cataldi e Colpani che andranno a giocare probabilmente da titolare. Questi idella-INTER, IDI: Beltrán Lucas, Caprini Maat Daniel, Cataldi Danilo, Colpani Andrea, Comuzzo Pietro, Cordeiro dos Santos Domilson, De Gea Quintana David (P), Gosens Robin Everardus, Gudmundsson Albert, Harder Jonas, Kean Bioty Moise, Mandragora Rolando, Martinelli Tommaso (P), Moreno Matías Agustín, Parisi Fabiano, Pongra?i? Marin, Ranieri Luca, Richardson Michael Amir Junior, Rubino Tommaso, Terracciano Pietro (P).