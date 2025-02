Ilrestodelcarlino.it - Finto carabiniere si fa mostrare l’oro, la spinge e la deruba: anziana ferita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 6 febbraio 2025 – Da una settimana la città di San Benedetto stretta nella morsa di ladri e truffatori. Le forze dell’ordine fanno appello ai cittadini invitandoli a non far entrare nessuno in casa, precisando che polizia e carabinieri non chiedono soldi per non far arrestare qualche familiare rimasto coinvolto in un incidente. Sono truffatori. Al minimo sospetto chiamare il 112 e non dare soldi o gioielli a nessuno. Ieri mattina l’ennesima truffa, questa volta consumata ai danni di L.V. di 88 anni, finita all’ospedale per un trauma cranico lieve. La donna è caduta in casa a seguito di una spinta dell’aggressore, uomo vestito dache se l’è filata portando via gli averi della pensionata. Il grave episodio, su cui stanno indagando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, è accaduto verso le 11,30 in via Cavallotti, nel quartiere San Filippo.