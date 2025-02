Dayitalianews.com - Finti carabinieri cercando di truffare una pensionata pontina: denunciati dai militari “veri”

Tre uomini provenienti dalla provincia di Napoli sono statidaidell’Aliquota Radiomobile di Terracina per tentata truffa aggravata in concorso. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, quando isono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112.Il tentativo di truffa e l’intervento deiSecondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i tre soggetti avrebbero cercato di raggirare una donna di 67 anni, fingendosiper ottenere del denaro. Dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, ihanno avviato immediate ricerche nella zona di Fondi, individuando poco dopo un’autovettura sospetta con tre uomini a bordo.Durante i controlli, è emerso che il veicolo era stato noleggiato in Campania da una persona non presente sul posto e che il conducente non possedeva la patente di guida, poiché mai conseguita.