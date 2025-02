Ilfoglio.it - Finita la collaborazione fra Sabato De Sarno e Gucci

Si interrompe, come previsto ma prima del previsto, lafraDe. A due anni esatti dalla nomina e a una settimana dalla sfilata che inaugurerà la fashion week di Milano il 25 febbraio. Il momento è difficile, il brand aveva probabilmente bisogno di un turn around, di un impegno più significativo per invertire una tendenza di vendita negativa da molti trimestri, ma temperate creatività e concessioni al merchandising è certamente più difficile oggi di quanto fosse solo cinque anni fa. De, 41 anni, prima di approdare inera braccio destro di Pierpaolo Piccioli in Valentino, e inaveva poerato con sè una squadra forse non all'altezza del compito. E che aveva provocato malumori e qualche abbandono. Ora si intensificano le voci sulla successione.