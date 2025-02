Metropolitanmagazine.it - Finisce male la storia tra Antonio Zequila e Manuela Festa: “Aggressivo e offensivo, non escludo denuncia”

Lo scorso settembreZequila annunciava di avere ritrovato l’amore dopo la fine della lunga relazione con il suo storico amore, la dottoressa Marina Fadda. Vero e proprio latin lover (avvicinato in passato a Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Ivana Trump e Mila Suarez prima della lungad’amore con Simona Tagli).Zequila, in un’intervista rilasciata al settimanale Vero diversi mesi fa, aveva così presentato in forma pubblica la sua nuova compagna: “Ho conosciutoa Sanremo e fin da subito c’è stata un’intesa molto bella tra noi“. Al suo fianco l’attore sembra letteralmente rinato: “Vivo in adorazione di questa donna, mi ha ridato entusiasmo e mi ha fatto tornare il sorriso“.. Dopo avere trascorso l’estate insieme i due sembravano più uniti che mai ma ora, a distanza di pochi mesi, è arrivata la rottura.