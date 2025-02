Ilrestodelcarlino.it - Finestrella di via Piella a Bologna: è tornata l’acqua per la gioia di turisti (e non solo)

, 6 febbraio 2025 – Tornaanche sotto alladi via. Per ladei, una volta aperto il piccolo scure si può finalmente rivedere scorrere il canale delle Moline, che altro non è che un proseguimento del canale Reno, dove èa scorrereanche in via Riva Reno dopo i lavori per le conseguenze dell’alluvione di ottobre. I luoghi più amati deiPer buona parte del suo percorso il canale è rinchiuso tra le case, come si vede dalla, e per questo in passato è rimasto a lungo nascosto alla vista. Dal 1998 sono stati riaperti gli affacci sui ponti delle vie Oberdan e Malcontenti, che si affiancano alla suggestiva. Nell’mabito ai lavori per il tram, il canale Reno è stato riaperto dopo 70 anni. Il Consorzio Canali diha ripristinato totalmente la funzionalità di uno dei corsi d’acqua più celebri della città, ostruito da oltre tremila tonnellate di fango e detriti scesi a valle durante l’alluvione.