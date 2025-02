Lanazione.it - Fine vita, il costituzionalista: “No alla legge regionale. E’ competenza dello Stato”

Firenze, 6 febbraio 2025 – Voto o rinvio? La giornata di oggi sarà decisiva per capire casa succederà, in Toscana,sul suicidio assistito, la cui discussione è teoricamente prevista in Consigliofra il 10 e l’11 febbraio. Proprio questo pomeriggio si terrà la riunione dei capigruppo che servirà a definire i lavori dell’aula. E, sul tavolo, ci saranno due diverse ipotesi di rinvio. La prima è legata all’istanza di richiesta di un parere preventivo al Collegiodi garanzia statutaria presentata dal capogruppo di Forza Italia, Marco Stella. Il documento è all’esame del presidente dell’aula Antonio Mazzeo: se dovesse essere ritenuto meritevole di approfondimento, renderebbe pressoché scontato allungare i tempi. Ma un ulteriore incentivo a posticipare il voto arriverà anche da Italia Viva.