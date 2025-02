Ilrestodelcarlino.it - Fine settimana a tutto rock. Doppio appuntamento al Bar Teatro. E il Barlume accoglie gli Yakamoz

Weekend atra Villa Potenza di Macerata e Sambucheto di Montecassiano. Sabato alle 21.30 al Bardi Villa Potenza arriva La Banda Gastrica (nella foto) di Ascoli, formata da Mirco Santini, basso; Stefano Ferranti, chitarra e cori; Giampiero Anemone, tastiere e vocee Davide Cerioli, batteria. Domenica, sempre al Bar, la festa inizia dalle 19.30 con i Backroads, che renderanno omaggio alla canzone d’autore americana, "la musica di chi non ha fretta di arrivare, ma gode del viaggio stesso, l’american roots music", anticipano i promotori. Il gruppo è composto da Ivano Andreozzi di Loro Piceno (voce solista, chitarra e armonica a bocca), Emiliano De Angelis di Recanati (chitarra, voce, stombox, e mandolino) e un altro lorese, Luigi Ridolfi (basso e voce). In scaletta non mancheranno brani come "Folsom Prison Blues" di Johnny Cash, "Promise Land" di Bruce Springsteen, "Heart of Gold" di Neil Young, "Horse with no name" degli America.