Lapresse.it - Filippine: Camera bassa approva impeachment per la vicepresidente Duterte

LadelleSaraè stata messa sottodalladei Rappresentanti dopo che la maggioranza dei deputati hanno firmato una petizione per rimuoverla dall’incarico.La mozione diIl Segretario generale delladei Rappresentanti, Reginald Velasco, ha riferito durante una riunione plenaria delladel Congresso che almeno 215 deputati hanno firmato una petizione per l’di, un numero più che sufficiente perché la denuncia disia trasmessa al Senato, che fungerà da tribunale per processare la, figlia dell’ex presidente Rodrigo.Le accuse Controsono state lanciate con una serie di accuse che includono il complotto per assassinare il presidente Ferdinand Marcos Jr.