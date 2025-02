Lidentita.it - Filatelia: ci sia un francobollo (anche) per Andreotti e Forlani

Leggi su Lidentita.it

Qualche volta dico scherzando che nella vita i miei interessi e passione principale sono state lae la Storia Postale, mentre come hobby ho avuto la Politica, il Parlamento ed il Governo. Comunque sia, per la prima ragione o per la seconda, sono stato chiamato a far parte della Consulta Nazionale per l’ emissione delle carte .: ci sia un) perL'Identità.