Lapresse.it - Figurine Panini, arriva il primo album delle calciatrici di Serie A: “Passo storico”

“Con grande emozione vivo questa giornata, non mi sarei mai sognata di vivere. Ringrazio Gravina per il suo coraggio, la Figc è l’unica federazione ad aver accettato questo passaggio coraggioso al professionismo e non possiamo che continuare in questa strada. La Figc ci ha sempre dato un sostegno importante, ci aspettiamo che anche il governo ci sostenga in questa fase. Per me è un momento importante”. Così Federica Cappelli, presidente della DivisioneA femminile alla presentazione dell’2024-25’.“Il nostro incontro connasce un anno fa, alla presentazione dell’maschile. La Spagna è alla terza edizione, noi siamo alanno, il prossimo speriamo di includere anche i dilettanti. Essereti a questo traguardo significa rappresentare tutte quelle bimbe e ragazze che hanno lottato perre a questo risultato.