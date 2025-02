Ilfattoquotidiano.it - Fedez sul palco di Sanremo con un nuovo tatuaggio: che cosa significa la scritta in latino dietro il collo

per. Il rapper si prepara al Festival dicon una nuova incisione sulla pelle. Si tratta di unailche ha mostrato nelle scorse ore nelle stories di Instagram. L’artista è infatti salito suldel teatro Ariston (smentendo dunque l’ipotesi del ritiro) per le prove non solo del suo brano in gara Battito, ma anche della cover di Bella stronza, iconica canzone di Marco Masini. Mostrandosi di spalle, sia da solo che in coppia con Masini,fa vedere ai follower il.Ma di chesi tratta? Una, come detto. “Temet nosce“, che vuol dire “conosci te stesso”: una massima religiosa greco antica inel tempio di Apollo a Delfi che si trova anche in, nella locuzione “nosce te ipsum” o “temet nosce”, proprio come quella scelta daper il