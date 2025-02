Iltempo.it - Fedez prova con Masini, Conti anticipa: "Nuova versione di Bella St***a"

Leggi su Iltempo.it

Dopo le insistenti voci su un probabile ritiro in corsa,ha dimostrato di essere pronto ad affrontare la gara di Sanremo pubblicando una foto che lo ritrae di spalle e al fianco di Marco. Il cantautore toscano, che duetterà con il rapper nella serata delle cover, prenderà parte a una performance che apporterà delle modifiche al suo celebre brano "str***a". Qualchezione su come sarà il pezzo presentato dai due l'ha rivelata Carlo. "Dovete ascoltarlo perché sarà una2.0, unadi quel brano di Marco. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo", ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival a Cinque Minuti. La puntata del programma di Bruno Vespa andrà in onda domani sera alle 20.35 su Rai 1. Se sul fronte della kermesse tutto sembra andare per il verso giusto, non si può dire lo stesso dell'affaire Ferragni-Corona.