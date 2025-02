Ilfattoquotidiano.it - “Fedez e Modà? Mi cadono le braccia. Gabbani? Banale. Elodie sembra parli al telefono. Promossi Brunori Sas e Lucio Corsi”: le pagelle dell’Accademia della Crusca

Anche quest’anno l’Accademiaha passato sotto la lente di ingrandimento i testi delle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025. Lorenzo Coveri, professore, è stato intercettato da Il CorriereSera: “È un Festival a zero tasso rock e con una quota limitatissima di cantautori: soloSas e. Poi abbiamo dei rapper che si adeguano al tono medio e mainstreamkermesse, per niente trasgressivi: il famigerato Tony Effe canta una stornellata che non fa male a nessuno. Tutto il resto – l’80% delle canzoni – viaggia su un linguaggio familiare popolare e colloquiale, ormai lontano dal vecchio stilecanzonetta”.PromossoSas:”Letterario, con immagini sofisticate, figure retoriche di livello. Interessante, intimo, autobiografico, nel parlaregioia eresponsabilità di mettere al mondo una figlia”.