Federica Nargi celebra i 35 anni con un festoso pink party delle sue figlie

Il 5 febbraio 2023,hato un traguardo significativo: il suo 35° compleanno. L’ex velina romana ha scelto di festeggiare in modo intimo, accogliendo amici e familiari nella sua casa di Milano, creando un’atmosfera calda e accogliente. A rendere speciale la giornata sono state le sue adorate, Sofia e Beatrice, che hanno preso in mano l’organizzazione del “”. Le piccole, rispettivamente di 7 e 4, hanno mostrato una sorprendente creatività, addobbando l’ambiente con palloncini rosa e una tavolata decorata con grande cura.“: allestimento fatto dalle mie principesse. Il più bello di sempre. Brave Sofia e Beatrice”, ha condivisosui suoi profili social, accompagnando il post con foto che immortalano i momenti di festa. Le immagini rivelano un’atmosfera magica, con dettagli che richiamano al mondofavole, perfetti per unazione dedicata a una madre così affettuosa e presente.