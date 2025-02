Liberoquotidiano.it - Federica Brignone super anche ai Mondiali: argento in SuperG, Goggia "solo" quinta | Video

Mattinata dolce-amara per l'Italia dello sci aidi Saalbach, in Austria. L'azzurra, dominatrice della stagione in Coppa del Mondo, vince la medaglia d'nelG femminile. Per la 34enne è la quarta medaglia iridata in carriera. Parziale "delusione", invece, per Sofiaal traguardo. Laha chiuso con il tempo di 1'20"57, con 10 centesimi di ritardo dall'atleta di casa, Stephanie Venier. Il podio è completato dalla statunitense Lauren Macuga e dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, entrambe medaglia di bronzo (+0.24).la, con un ritardo di 3 decimi tondi. Per quanto riguarda le altre italiane in gara, nona Elena Curtoni (+0.76),sedicesima Marta Bassino (+1.63), campionessa del mondo uscente dopo l'oro conquistato nel 2023 aidi Courchevel Meribel.