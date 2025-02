Agi.it - Federica Brignone è medaglia d'Argento in Super G

AGI -è la nuova vicecampionessa del mondo digigante. L'azzurra ha conquistato lad'nella gara svoltasi sulla pista 'Ulli Maier' a Saalbach-Hinterglemm in Austria.d'oro per l'austriaca Stephanie Venier (1'20"47). La campionessa valdostana è rimasta ad un solo decimo dal titolo iridato. Bronzo ex aequo per l'americana Lauren Macuga e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a 24 centesimi dalla vincitrice. Quinta Sofia Goggia a 6 centesimi dal bronzo. Un solo decimo di secondo lasciato nel secondo settore della pista intitolata alla compianta campionessa austriaca Ulli Maier - fu oro iridato inG nel 1989 e 1991, prima di perdere la vita nel gennaio del 1994 a Garmisch - esarebbe stata campionessa mondiale della disciplina più giovane dello sci alpino (è stata introdotta nei primi anni '80).