Oasport.it - Federica Brignone argento in superG ai Mondiali: Venier a sorpresa la beffa per 1 decimo. Quinta Goggia

Stephaniepiazza la gara della vita proprio in casa aidi Saalbach. L’austriaca trionfa un po’ anelndo di dieci centesimi, che si mette al collo comunque una meravigliosa medaglia d’su una pista che si sposava davvero poco con le caratteristiche dell’azzurra. Sul podio saliranno in quattro, visto che ci sarà un doppio bronzo con la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l’americana Lauren Macuga a 24 centesimi, con Sofiavicinissima al podio.Sembra aver trovato la gara perfettaed invece subito dopo la sua discesa è stataa strozzare in gola l’urlo di gioia dei tifosi azzurri. L’austriaca ha fatto la differenza nel tratto centrale di purissimo scorrimento e senza nemmeno una curva, andando a perdere qualcosa nei confronti della valdostana nel finale dove il tracciato si faceva un minimo più tecnico con qualche curva.