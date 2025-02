FdI al 295% Pd al 233% I dati dell' ultima Supermedia AGI YouTrend

Agi.it - FdI al 29,5%, Pd al 23,3%. I dati dell'ultima Supermedia AGI/YouTrend

AGI - Se le logiche adoperate da chi fa analisi'opinione pubblica ricalcassero quelle di chi fa comunicazione politica, dovremmo dire che ladi oggi presenta deiclamorosi. Infatti, all'indomanie sedute parlamentari in cui i ministri Nordio e Piantedosi hanno fornito le rispettive relazioni sulla vicenda Almasri, fortemente contestate dalle opposizioni, il quadro che emerge dallaAGI/è sostanzialmente immutato rispetto a quello di due settimane fa. Idi oggi, elaborati sui sondaggi pubblicati negli ultimi 15 giorni, risentono sicuramente del caso Almasri, essendo stati realizzati in buona parte dopo che sono emerse le prime accuse da parte'opposizione e le conseguenti repliche da partea maggioranza di governo. A dire il vero, non possiamo ancora sapere se – e in che modo – le infuocate sedute di mercoledì alla Camera e al Senato hanno influito sulle opinioni politiche degli italiani, ma possiamo già iniziare a capire che idea si sono fattia vicenda.