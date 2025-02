Movieplayer.it - Fatti vedere: i tempi comici di Matilde Gioli per una commedia... psicoanalitica

Leggi su Movieplayer.it

Tiziano Russo alla regia affronta il tema del doppio e delle ansie moderne (e generazionali). Lo spunto? Una storia (quasi) vera. Nel casta anche Asia Argento. Al cinema. L'effetto comico indotto dalla maschera, ma anche un gioco di "ossimori" e lo sguardo necessario di un tema, oggi, fondamentale. Un po' Tootsie e un po' Mrs. Doubtfire, generando quelladegli equivoci tanto amata dal pubblico. Da questo spunto - che si rivela in parte vero, per ammissione dello sceneggiatore Roberto Proia, che ha firmato lo script insieme a Giulio Carrieri - ecco arrivare al cinemadi Tiziano Russo. Visione leggera, certo, ma anche centrata rispetto agli elementi che porta in scena. Seguendo un doppio binario: verità e bugia. Tagliate di netto dalle prospettive di un'identità in .