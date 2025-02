Farmaci contraffattimegablitz 30 Paesi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.50 L'operazione internazionale denominata Shield V finalizzata al contrasto della "criminalità farmaceutica", ha portato a 23 arresti, 138 denunce, 286 siti oscurati e migliaia die di sostanze sequestrati. L'operazione si è svolta fra aprile e novembre del 2024 sotto la direzione di Europol con la partecipazione di 30. Per l'Italia sono entrati in campo i Nas e l'Agenzia Dogane e Monopoli. In Italia sequestrate 125mila unità die smantellati gli hub di medicinali e sostanze dopanti.