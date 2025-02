Fare Digitale, corsi gratuiti alla Camera di commercio di Salerno. I big del settore in cattedra

Leggi su Ildenaro.it

Il 7 febbraio 2025 inizia “”, corso gratuito di formazionepromosso ddidinell’ambito delle attività di PIDMed, in collaborazione con l’associazioneAPS e l’Hub Rete, progetto sostenuto dal Ministero per lo Sport e i Giovani e attuato da Invitalia. Il progetto PIDMed, portato avanti dCcia diin partnership con l’Università Federico II di Napoli vede la direzione scientifica di Alex Giordano. I sei incontri, l’ultimo in programma il 26 giugno, vedranno la presenza di sei grandi esperti di trasformazionee intelligenza artificiale, le eccellenze salernitane Gabriele Granato, Giuseppe Noschese, Michele Aponte, Dario Russo, Mara Normando e Luigi Ferrara e di altrettanti grandi imprenditori del nostro territorio.