Fantastic Four | First Steps il trailer fa il boom di visualizzazioni ma ha battuto Deadpool & Wolverine?

Il debutto deldiè stato un trionfo per Marvel Studios, totalizzando 202 milioni dinelle prime 24 ore. Sebbene questa cifra non rappresenti un nuovo record assoluto (il teaser diha raggiunto 365 milioni dinel primo giorno), si tratta comunque di un risultato impressionante per il primo sguardo al tanto atteso reboot. Inoltre, come riporta The Hollywood Reporter, la premiere in live streaming su YouTube, che ha visto la partecipazione del cast presso lo U.S. Space and Rocket Center, ha segnato “il maggior numero didi sempre per una diretta Marvel su YouTube”.Ildiconquista anche i socialL’entusiasmo per il film si è fatto sentire anche sui social.